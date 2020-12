Premierul Ludovic Orban și primarul general Nicușor Dan, împreună la sediul PNL. Care este atmosfera la fața locului (FOTO, VIDEO)

Ludovic Orban, prim-ministrul României și totodată președintele PNL, și Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, au sosit la sediul central al Partidului Național Liberal din Capitală. Atmosfera este una liniștită și se așteaptă rezultatul votului, potrivit B1 TV. Cel mai probabil după ora 21, când vor fi anunțate primele rezultate exit poll, premierul va susține și o declarație de presă.

