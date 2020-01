Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că nu este de acord cu tăierea pensiilor viagere pentru sportivii care au obținut medalii la competițiile internaționale și a indemnizațiilor de merit pentru oamenii de cultură.

Rugat să comenteze faptul că cei de la PSD au susținut că PNL ar trebui să retrimită la comisie legea pensiilor speciale ca să se asigure că este constituțională, Ludovic Orban a precizat: ”Există câteva motive pentru care ar trebui redezbătută. În ceea ce ne privește pe noi, suntem categoric împotriva amendamentelor formulate de Adrian Solomon. De exemplu, în ceea ce privește tăierea pensiilor viagere pentru sportivii care au obținut medalii la competiții, olimpiade, Campionate Mondiale. Nu suntem de acord cu tăierea indemnizațiilor de merit pentru oamenii de cultură, pentru academicieni și mai sunt alte câteva categorii. Asta urmează să se discute în Parlament. Acest proiect de lege nu este inițiat de Guvern și, ca atare, va depinde de poziționarea grupurilor parlamentare”.

”Cred că se vor găsi destui care să atace la Curtea Constituțională. În ceea ce ne privește pe noi, suntem consecvenți cu punctul de vedere pe care l-am exprimat”, a adăugat Ludovic Orban.

