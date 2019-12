Premierul Orban a luat în vizor Poșta Română: 'Poate nu mai aprobăm amendamentul dacă nu efectuează plățile la termen' (VIDEO)

Ludovic Orban i-a solicitat, luni, ministrului Transporturilor să se asigure că Poșta Română va distribui la timp plățile sociale.

Demersul premierului vine după ce ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a spus în ședința de guvern că plățile sociale sunt în totalitate efectutate pe carduri, precizând că sunt probleme cu plata în teritoriu, din cauza capacității limitate a Poștei Române.

"Plățile făcute pe card sunt în totalitate efectuate. Avem probleme în ce privește plata în teritoriu, în sensul în care capacitatea Poștei Române este limitată în unele județe, în cursul zilei de astăzi vor fi finalizate plățile pe teren", a precizat ministrul Muncii Violeta Alexandru, luni.

Orban i-a solicitata ministrului Transporturilor Lucian Bode să se asigure că Poșta Română finalizează acțiunea de distribuire a salariilor și a beneficiilor sociale pentru angajații din ITM.

„Mai ales că-i aprobăm un amendamnet la legea bugetului de stat. Poate nu mai aprobăm amendamentul dacă nu efectuează plățile la termen", a afirmat Orban.

