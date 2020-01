Premierul Orban: „Acest Parlament ține prizonieră întreaga societate românească și el nu poate fi suportul unui program de guvernare care să ducă la dezvoltarea României” (VIDEO)

Actualul Parlament ține prizonieră întreaga societate românească și nu poate fi suportul unui program de guvernare care să ducă la dezvoltarea României, a afirmat premierul Ludovic Orban, care a reiterat, vineri, nevoia declanșării alegerilor anticipate „când va fi posibil”.

„Aici nu e vorba de avantaje pentru PNL. PNL va câștiga alegerile parlamentare indiferent când vor avea loc. Problema este că Parlamentul actual nu mai are nicio legătură cu opțiunile politice ale românilor. El este rezultatul unei alegeri din decembrie 2016, care a dat o componență, care este în totală contradicție cu ceea ce vor românii astăzi. Se poate spune că acest Parlament ține prizonieră întreaga societate românească și el nu poate fi suportul unui program de guvernare care să ducă la dezvoltarea României. De aia ne dorim alegeri anticipate, pentru a avea cu adevărat un Guvern, care să aibă un sprijin solid, omogen și puternic în parlament pentru realizarea reformelor de care are nevoie România”, a declarat Ludovic Orban, la Iași.

Întrebat dacă are vreun plan pentru declanșarea anticipatelor, Orban a spus: „Noi avem un plan cu ce trebuie să facem ca Guvern. Probabil, la un moment dat, majoritatea PSD din Parlament nu o să mai rabde și o să-i determinăm să coalizeze. La ora actuală, obiectivul nostru fundamental este să realizăm lucrurile pe care le-am trecut în programul de guvernare, când am cerut votul Parlamentului pentru învestirea Guvernului. Evident, dacă vom ajunge la situația anticipatelor, noi vom face tot ce depinde de noi ca să ajungem la această situație”.

