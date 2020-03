Premierul Ludovic Orban a anunțat , marți seară, că Guvernul a adoptat două Ordonanțe de Urgență pentru măsuri economice, în contextul crizei provocate de pandemia de coronavirus.

Orban a mai precizat că măsurile sunt luate după dezbateri cu oficalii BNR și mediul de afaceri.

‘ Am adoptat două OUG pentru măsuri economice. Acum punem la punct modul de aplicare.

Continuăm activitatea în grupul de lucru economic, continuăm consultarea cu mediul de afaceri pentru a identifica și alte măsuri.

Avem o intensă comunicare cu BNR și mediul bancar pentru a găsi cele mai bune soluții de susținere a cetățenilor și firmelor care au credite și sunt în situații dificile.

Urmează să vedem deciziile BNR, iar guvernul va adopta actele normative necesare’, a spus Ludovic Orban.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.