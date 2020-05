Premierul Orban anunță începerea lucrărilor la tronsonul de autostradă Târgu Mureș - Ungheni (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a anunțat, vineri, semnarea contractului pentru lotul Târgu Mureș-Ungheni, tronsonul de peste 9 kilometri din Autostrada Transilvania, care ar trebui să lege Capitala de punctul de trecere a frontierei cu Ungaria, de la Borș.



Premierul Orban anunță începerea lucrărilor la tronsonul de autostradă Târgu Mureș - Ungheni

„Astăzi se semnează contractul de construcție a unui tronson de autostradă. De asemenea, sunt prezent aici cu domnul ministru al Apărării, pentru a efectua o vizită la Comandamentul Forțelor Speciale, și am purtat o discuție cu doamna prefect privitoare la evoluția celorlalte proiecte de investiții, investiția de la Iernut. De asemenea, am discutat de stadiul execuției pe celalte două tronsoane, care se află în execuție, și vom veni cât de curând în Târgu Mureș, pentru a da drumul la lucrări pe tronsonul de autostradă, care este cel mai aproape finalizare. De asemenea, sper ca în cursul acestui an să se finalizeze și investiția de la Iernut. Acesta e și motivul pentru care ministrul Economiei este alături de noi, în echipa care a venit la Târgu Mureș”, a declarat Ludovic Orban.

Situația proiectelor de infrastructură, prezentată de ministrul Transporturilor, în direct pe B1 TV

În 19 mai, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire, Lucian Bode, ministrul Transporturilor, prezenta situația proiectelor de infrastructură din România și sublinia că dacă de la începutul anului și până acum au început lucrările pe aproape 70 de kilometri, alți 80 ar putea fi dați în lucru până la sfârșit de 2020.

„Aceasta este cea mai importantă informație. Șantierele nu s-au oprit. Nu numai că nu s-au oprit, au fost accelerate marile proiecte de investiții în infrastructură, în cea rutieră, dar și în celelalte, în feroviar, la metrou, la aeroport. Lucrările, șantierele nu s-au oprit. Acesta este cel mai important mesaj pe care l-au dat companiile în perioadă de criză. Am avut un dialog constant cu ei. Faptul că nu s-au oprit șantierele, faptul că am reușit, și vorbesc de șantiere deschise – la autostrăzi, de exemplu, și drumuri expres – de 164 de kilometri. Dintre acestea, aproape 70 de kilometri au fost șantiere deschise în primele patru luni. În perioadă de criză am reușit să intrăm cu utilajele”, a afirmat Lucian Bode.

Ministrul a explicat că „a început Sibiu – Pitești, tronsonul I Sibiu – Boița, a început varianta ocolitoare Timișoara Sud, a început DN 2 – A2, a început drumul expres Craiova – Pitești, tronsonul I. Până la sfârșitul anului, eu cred că putem să începem lucrările pe încă 80 de kilometri, și anume pe centura sud a Capitalei – 52 de kilometri unde putem să începem lucrările în acest an. De asemenea, Autostrada Transilvania are cel puțin două tronsoane, Zimbor – Poarta Sălajului și Nușfalău – Suplacu de Barcău, unde vom anunța câștigătorul în maxim două, trei săptămâni. Dacă nu vin contestații, semnăm contractul”.

Reamintim că, tot la „Dosar de politician”, Lucian Bode prezenta și o parte din regulile și restricțiile care vor marca traficul feroviar, rutier și aerian din România în perioada următoare.