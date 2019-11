Premierul Orban cere MAE o analiză atentă a numirilor de consuli din guvernarea PSD: „Să-i rechemați imediat pe cei trimiși fără să aibă nicio legătură cu diplomația” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban i-a cerut, miercuri, în prima ședință oficială de după învestitură, lui Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, să analizeze „cu mare atenție” maniera în care guvernarea PSD a făcut numirile pe pozițiile diplomatice de consul general și să-i recheme „imediat” pe cei instalați „fără să aibă nicio legătură cu diplomația”.



„De asemenea, domnule ministru de Externe, vă rog să analizați cu mare atenție modul în care au fost făcute numirile pe pozițiile diplomatice de consul general, de consul. Să verificați în ce măsură s-au îndeplinit condițiile legale, să-i rechemați imediat pe cei care au fost trimiși fără să aibă nicio legătură cu diplomația și cu misiunile pe care trebuie să le exercite personalul diplomatic”, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban.

