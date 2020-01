Premierul Orban, despre dezvoltarea greoaie a Moldovei: „Au preferat partidul de stânga, care a promis marea cu sarea, și care a livrat praful de pe tobă pentru moldoveni” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a explicat, vineri, la Iași, că o cauză pentru lentoarea cu care s-a dezvoltat Moldova ar putea fi decizia moldovenilor de a vota preponderent cu PSD, la majoritatea tururilor de scrutin din România postdecembristă.

„Au preferat partidul de stânga, care a promis marea cu sarea, și care a livrat praful de pe tobă pentru moldoveni. În ceea ce ne privește pe noi, clar suntem angajați profund în susținerea proiectelor de investiții, fie că sunt investiții publice, finanțate din fonduri europene sau din alte surse, sau investiții private, care vor ajuta la dezvoltarea Moldovei”, a declarat Ludovic Orban, la Iași.

