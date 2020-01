Premierul Orban, despre un OUG pentru revenirea la alegerea primarilor în 2 tururi: „Vrem să o facem numai dacă există un temei extrem de solid și o bază constituțională”

Premierul Ludovic Orban nu exclude posibilitatea ca Guvernul să adopte o ordonanță de urgență pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi, dar a precizat că există o analiză în derulare și că vrea să folosească acest tip de act normativ numai când „există un temei extrem de solid” și „o bază constituțională”.



„Tocmai din acest motiv suntem într-o analiză foarte serioasă. De altfel, știți foarte bine că eu, de-a lungul timpului, am luat poziție contra unor ordonanțe de urgență și folosirea ordonanței de urgență vrem să o facem numai în situații în care, într-adevăr, există un temei extrem de solid și există și o bază constituțională. Evident, și ordonanța este în analiză. Când vom lua o decizie, o vom anunța, nu peste mult timp”, a declarat Ludovic Orban.

Întrebat dacă este posibil ca problema alegerilor în două tururi să fie tranșată încă de joi, premierul a răspuns: „Este posibil”.

Referitor la posibilitatea ca Guvernul Orban să-și asume răspunderea pe un pachet de legi care să conțină și această măsură, Ludovic Orban a afirmat: „Cu siguranță avem în analiză mai multe reglementări legale, prin care analizăm care este cea mai bună modalitate de a fi aprobată. Aceste reglementări vizează mai multe domenii de activitate. Cu siguranță vom decide cea mai bună soluție pentru adoptarea lor”.

