Premierul Orban, după ce proiectul pentru alegerea indirectă a șefilor de Consilii Județene a fost avizat negativ: „Oricât aș fi de hotărât și de curajos, totuși sunt anumite lucruri peste care nu poți să treci” (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a explicat, marți seară, de ce Guvernul a renunțat la ordonanța privind alegerea indirectă a șefilor de Consilii Județene, proiect de act normativ ce primise aviz negativ de la Ministerul Justiției și Autoritatea Electorală Permanentă.

„După cum știți foarte bine, ca prim-ministru nu am adoptat niciun act normativ atât timp cât am avut aviz negativ de la Ministerul Justiției. Ministerul Justiției este cel mai important avizator și, practic, nu trebuie să adopți un act normativ, dacă ești serios și iei în considerare legislația și Constituția, atât timp cât Ministerul Justiției are un punct de vedere contrar. Acolo nu este vorba că e poziția ministrului Justiției neapărat, uneori e posibil să nu concorde poziția unui ministru cu poziția departamentului, specialiștilor din departamentul de avizare. Aici a mai contribuit și faptul că Autoritatea Electorală Permanentă pur și simplu a refuzat să semneze proiectul, or AEP trebuie să fie coinițiator. Oricât aș fi de hotărât și de curajos, totuși sunt anumite lucruri peste care nu poți să treci”, a declarat Ludovic Orban.

Guvernul a renunțat la ordonanța privind alegerea indirectă a șefilor de Consilii Județene, după ce proiectul de act normativ a primit aviz negativ de la Ministerul Justiției și Autoritatea Electorală Permanentă. (Detalii AICI)