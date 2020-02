Premierul Orban face bilanțul pe 3 luni: Printre obiective realizate,restructurarea Guvernului, desecretizarea dosarului 10 august, dar și abrogarea recusului compensatoriu (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a punctat, marți, la începutul ședinței de Guvern, realizările guvernării PNL în cele trei luni de mandat la Palatul Victoria.

Prim-ministrul a enumerat, printre aletele, restructurarea Guvernului, desecretizarea dosarului 10 august, dar și abrogarea recusului compensatoriu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.