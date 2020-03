Premierul Ludovic Orban are o întâlnire de lucru, vineri dimineață, cu noul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru. La intrarea în minister, prim-ministrul României a reiterat că nu el la demis pe Victor Costache, ci că acesta a fost cel care a ales să își depună mandatul.

„Am schimbat eu secretarul general. Aștept propunerea domnului ministru. Un ministru nou trebuie să formuleze o propunere de secretar general, cu care să poată face echipă”, a subliniat Ludovic Orban.

De partea cealaltă, la venirea la minister, Nelu Tătaru a subliniat că va „face o analiză la tot ce este în teritoriu, vin după trei zile la Suceava, și după voi avea o ședință cu grupul de lucru efectiv pentru a vedea care este stadiul evoluției la nivelul INSP și la nivelul Spitalului Matei Balș. În acest moment, venind din teritoriu, am văzut exact realitatea în concordanță sau nu cu ce știam noi de la centru. Siguranța personalului medical rămâne principala armă în acest moment. Un cumul de factori, care dacă nu suntem atenți, vor duce efectiv la mai multe Suceve”.

