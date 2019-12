Premierul Orban: Le cerem parlamentarilor să susțină proiectul PNL pentru desființarea pensiilor speciale (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a lansat un apel către parlamentarii României, cerându-le să susțină proiectul de lege propus de PNL, prin care vor fi desființate pensiile speciale.

„În ceea ce ne privește pe noi, PNL, decizia noastră este foarte clară. Noi susținem calculul pensiilor pe principiul contributivității. Aceasta este decizia politică a PNL, cu singura excepție, a pensiilor de serviciu, care sunt acordate cadrelor militare. Sigur, avem și noi un proiect de lege, are și USR un proiect de lege. Le cerem parlamentarilor să-l susțină. Să-l amendeze, dar să susțină proiectul de lege prin care se pune punct pensiilor speciale. Repet, cu excepția pensiilor de serviciu pentru militari. Mi se pare un act de dreptate, un act corect și le cer parlamentarilor să voteze proiectul de lege al PNL privind desființarea pensiilor speciale”, a afirmat, luni seară, primul-ministru.

