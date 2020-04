Premierul României, Ludovic Orban, i-a cerut ministrului Sănătății, Nelu Tătaru, să o demită pe Sorina Pintea de la șefia Spitalului Județean de Urgență „Dr. Costantin Opriș” din Baia Mare, în debutul ședinței de Guvern de joi, de la Palatul Victoria.





„Domnule ministru Tătaru, am văzut că președintele CJ Maramureș a pus în funcție o directoare la Spitalul Județean”, a declarat Ludovic Orban, făcând referire la Sorina Pintea.

„Am luat legătura și cu prefectul”, a fost răspunsul lui Nelu Tătaru.

„Solicitarea mea e să uzați de prerogativele pe care le-ați dobândit, prin OUG adoptată în baza decretului privind instituirea stării de urgență, și să demiteți – dacă este adevărat că acest lucru s-a petrecut – vechiul director, care a revenit asupra demisiei și care, din câte am înțeles, s-a numit pe sine director medical la spitalul județean”, a continuat Ludovic Orban.

„Da, am luat legătura în Maramureș și pregătim procedurile”, a conchis ministrul Sănătății schimbul de replici.

Vestea vine în contextul în care, miercuri, fostul ministru Sorina Pintea și-a retras demisia din funcția de manager al Spitalului Județean din Baia Mare. Actul unilateral fusese depus în 5 martie, la o zi distanță de momentul în care Curtea de Apel București decidea că Sorina Pintea va fi cercetată sub control judiciar în dosarul în care este acuzată de luare de mită.

