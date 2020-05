Ludovic Orban, premierul României, a făcut o nouă serie de precizări, luni seară, în direct pe B1 TV, cu privire la răspunsul autorităților în fața crizei COVID-19 și a efectelor generate de pandemie la nivel național. Printre subiectele abordate de primul-ministru la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire se număra relansarea economică, regimul de restricții din țară, situația autostrăzilor și a investițiilor publice, dar și clinciul dintre PNL și opoziție, care a fost scos în lumina reflectoarelor și la „Ora Guvernului” din Parlament de astăzi.

