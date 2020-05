Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, că restricțiile aduse în România de criza COVID-19 au fost unele limitate, subliniind că cea mai mare parte a companiilor din țară au rămas în funcțiune.



Eu am fost invitat în baza Regulamentului, în cadrul procedurii „Ora Guvernului”, la o dezbatere cu o temă care este stabilită de grupul parlamentar, iar dezbaterea era legată de economie și, mai ales, de viitorul economiei și reducerea efectelor negative ale crizei COVID-19. Din cauza asta, pe lângă că v-am spus câteva lucruri din ceea ce am făcut, în scurtul timp pe care mi l-ați acordat am încercat să vă prezint pe scurt câteva puncte de reper ale programului nostru. Sigur că mă așteptam să se vorbească despre economie. Din păcate, nu s-a vorbit despre economie și, ca atare, nu voi da decât o singură replică. Se vede că nu înțelegeți nimic din UE. UE înseamnă libertatea de circulație a oamenilor, a ideilor, a capitalurilor, a mărfii. Nu vă e rușine să vorbiți de românii care pleacă la muncă, ca și muncitori sezonieri, acum câteva mii de muncitori sezonieri, după ce ați alungat milioane de români plecați exasperați de guvernările voastre, în care ați călcat în picioare drepturile și libertățile, și speranța oricărui român. O asemenea obrăznicie, îmi pare rău, dar este foarte greu să trec peste ea.

