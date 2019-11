Premierul Ludovic Orban a anunțat, miercuri, după ședința de guvern, că va trimite la Bruxelles două propuneri pentru postul de comisar european - europarlamentarii liberali Siegfried Mureșan și Adina Vălean.

România este ultimul stat din UE fără un titular propus în acest sens, după ce toate cele trei tentative ale fostului premier Viorica Dăncilă s-au lovit de refuzul Bruxellesului.

Întrebat dacă România își va păstra portofoliul Transporturi sau va fi un schimb cu Extinderea UE, Orban a precizat că vor exista discuții.

„Sigur ca daca va fi vorba de posibilitatea schimbarii portofoliului, va exista cu siguranta o discutie intre presedintele Romaniei, subsemnatul ca premier si presedintele Comisiei Europene”, a spus Orban.

