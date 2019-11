Premierul Orban, după întâlnirea cu guvernatorul BNR: Îmbunătățirea colectării și controlul cheltuielilor, două dintre obiectivele PNL (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a afirmat, vineri, la capătul întâlnirii cu Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, că îmbunătățirea colectării și controlul cheltuielilor sunt două dintre măsurile pe care cabinetul său și le propune, pentru ca majorările de salarii și pensii de anul viitor să nu dea peste cap deficitul bugetar.



„Cu siguranță avem câteva obiective simple. În primul rând, îmbunătățirea colectării. Nu e admisibil ca, în România, să colectăm aproximativ 27% din PIB. Uitați-vă la toate celelalte țări europene, la care veniturile bugetului sunt de la minim 31-32% din PIB. Avem cea mai mare evaziune fiscală, mai ales pe TVA. Este clar, evaziunea pe TVA este evidentă pentru oricine. Îmbunătățirea colectării reprezintă un obiectiv realizabil. De asemenea, un control al cheltuielilor, de la cheltuielile de personal și până la cheltuielile de materiale și servicii”, a declarat Ludovic Orban, după întâlnirea cu guvernatorul BNR.



Șeful Guvernului a explicat că în ceea ce privește cheltuielile de personal, creșterea lor reprezintă cea mai mare pondere în cheltuielile totale.



„Evident, nu vorbim despre afectarea drepturilor salariale, și am insistat de foarte multe ori pe această temă, dar noi am anunțat clar. Exact cum am redus numărul de ministere, acest proces de optimizare a funcționării administrației, de refacere a capacității administrative, de simplifcare instituțională este un proces care, cu siguranță, va menține în sistemul public acei oameni, care sunt competenți, care își fac treaba, care prestează servicii de calitate către cetățeni și, cu siguranță, vor urma probabil reduceri, inclusiv pe partea de cheltuieli de personal”, a adăugat Orban.

