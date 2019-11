Premierul Orban: 'Va fi o creștere a salariului minim' (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a anunțat luni că va fi o creștere a salariului minim, însă după ce se va face o analiză de impact.

„Evident, va fi o creștere a salariului minim. Am convenit ca un grup de specialiști din Ministerul Finanțelor, din structura SGG și din Ministerul Muncii să pregătească un studiu de impact. Ne interesează mai mulți parametri”, a spus Ludovic Orban.

