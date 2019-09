Premierul Viorica Dăncilă îi pune pe fugă pe marii lideri ai lumii. După ce vicepreşedintele SUA, Mike Pence, a anulat întâlnirea cu șefa Guvernului, dar şi după ce Rick Perry, secretarul de stat pentru energie nici n-a menţionat-o în postarea făcută după întrevederea cu o delegaţie condusă de aceasta, președintele PSD a ajuns este din nou ţinta ironiilor, relatează B1TV.



De această dată, Dăncilă a alergat după Regele Iordaniei pentru a face o poză, însă acesta a evitat-o şi a ieşit pe altă uşă. Informaţia a fost făcută publică de Cristian Diaconescu, fost ministru de externe pentru un post de televiziune.



„Este posibil să anunţi că te duci la o reuniune privind dialogul între conducătorii lumii şi nu numai să nu ţi se dea cuvântul, dar să fii pus în situaţia să alergi după Regele Iordaniei şi el să iasă pe o altă uşă?”, a declarat pentru un post TV fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu.

Viorica Dăncilă a fost prezentă, marţi, la sediul ONU la Dialogul liderilor pe tema răspunsurilor strategice pentru combaterea terorismului, întâlnire la care a participat şi regele Abdullah II al Iordaniei.

Reamintim că în luna martie, regele Iordaniei şi-a anulat vizita la Bucureşti după ce premieul a declarat în SUA ca va muta ambasada României de la Tel Aviv la Ierusalim.

„Majestatea sa Regele Abdullah II îşi anulează vizita în România care fusese programată să înceapă luni, ca semn de solidaritate cu Ierusalimul", informa Ministerul de Externe al Iordaniei

Mai precizăm, în context că, din punct de vedere mediatic şi ca efect electoral, vizita premierului Dăncilă în SUA a fost un eşec răsunător. Mike Pence şi-a anulat întâlnirea cu ea, Rick Perry, secretarul de stat pentru energie nici n-a menţionat-o în postarea făcută după ce s-a întâlnit cu o delegaţie condusă de aceasta, iar presa a ironizat-o pentru faptul că marea întâlnire pe care a avut-o în State a fost cea cu primarul din Jersey.

