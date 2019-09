Maia Sandu, premierul Republicii Moldova, a acceptat, sâmbătă, Distincția Onorifică Medalia de Aur a Universității de Vest din Timișoara. În acest context, șefa Guvernului de peste Prut a scos în lumină că „oricâtă infrastructură ar avea o țară, oricâte investiții s-ar face și oricât de eficient ar fi condusă o societate, fără oameni educați este imposibil să construiești o societate care să dăinuie”.



„Astăzi am acceptat Distincția Onorifică Medalia de Aur a Universității de Vest din Timișoara.



În ziua în care am pășit în Universitatea Harvard ca studentă venită dintr-o țară care abia începea să înțeleagă ce înseamnă democrația, am înțeles cât de strânsă este legătura între educație și progresul social și economic al oricărei societăți. Timpul petrecut acolo mi-a întărit convingerea și mi-a multiplicat argumentele că oricâtă infrastructură ar avea o țară, oricâte investiții s-ar face și oricât de eficient ar fi condusă o societate, fără oameni educați este imposibil să construiești o societate care să dăinuie și să se dezvolte prin propriile puteri, care să-și dorească să progreseze, să fie deschisă la nou și să contribuie la patrimoniul cultural mondial.



Probabil acesta a fost gândul prezent în subconștient în toată perioada petrecută departe de casă și el m-a făcut să revin acasă pentru a-mi aduce contribuția la schimbarea țării.



Sunt onorată pentru distincția primită și drept mulțumire aș vrea să reiterez angajamentul meu ferm de a continua să susțin educația, oriunde mă voi afla în traseul meu. Această distincție este recunoașterea meritului tuturor colegilor mei care pun umărul la reforma educației, dar și aprecierea curajului de care au dat dovadă concetățenii mei în lupta împotriva regimului oligarhic pentru salvarea democrației.