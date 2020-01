Premierul României explică toate avantajele alegerilor în două tururi, în direct pe B1 TV. Orban: Chiar și primarul are de câștigat (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a explicat, joi seară, în direct pe B1 TV, avantajele pe care le aduce un sistem de alegere a primarilor în două tururi. De la legitimitate și reprezentativitate, până la performanță și competivitate, toate sunt stimulate de un astfel de scrutin, spune primul-ministru. Mai mult decât atât, chiar și edilul are câteva beneficii.

„În toate sondajele de opinie și din experiența mea de campanie, în întâlnirile pe care le-am avut cu zeci și sute de mii de români, unul dintre mesajele foarte clare transmise de ei a fost că își doresc alegeri în două tururi. Își doresc primari care să fie legitimi, și nu primari care să fie aleși cu 20%, 30% din 40-45% câți au venit la vot, care de fapt să nu aibă în spate susținerea a 70% din cetățenii din localitatea respectivă. Într-un fel este firesc, puterea oamenilor care sunt nemulțumiți de activitatea unui primar în funcție de a-l schimba este drastic diminuată de sistemul de alegeri într-un tur.

De regulă, un primar, mai ales în mediul rural, în urbanul mic, are un suport, care este constituit de angajații de la primărie, de persoanele care sunt dependente și care nu au capacitatea de a analiza calitatea actului administrativ, ci au o stare de dependență de primărie. În general, cam orice primar pleacă de la un 25% în alegeri, la care dacă mai pune 5, 6, 7, 8% foarte greu poate fi bătut, indiferent cât de prost este el ca primar. Pe când sistemul de alegeri în două tururi permite coalizarea celor care sunt nemulțumiți de activitatea unui primar, în turul II, și dă posibilitatea, dacă acești nemulțumiți reprezintă 55, 65% din populație să schimbe un primar care nu face treabă.

Ca să nu spun că ai și un alt avantaj. De regulă, în turul II se fac niște coaliții, care ulterior îți asigură, pe baza unor negocieri transparente, și o majoritate în consiliul local. De exemplu, pe sistemul de un tur, dacă un primar câștigă cu 30%, el nu are majoritate în consiliul local și practic nu are nicio garanție că poate, prin consiliul local, să își impună proiectul lui de dezvoltare a localității sau promisiunile electorale, chestiune care duce la un conflict între primar și consiliu. De regulă, negocierea se face prin mijloace netransparente, prin care primarii obțin voturi unor consilieri sau grupuri de consilieri în mod netransparent”, a declarat Ludovic Orban, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Întrebat dacă are emoții pe decizia CCR, în eventualitatea în care PSD preferă să atace procedura de angajare a răspunderii la Curte, și nu prin moțiune, de teama alegerilor anticipate, premierul Ludovic Orban a răspuns: „Nu, cred că orice judecător al CCR vede ce s-a întâmplat în România în ultimul timp și înțelege că trebuie să judece după litera și spiritul Constituției și trebuie să țină cont și de voința oamenilor”.

