Premierul României, îndemn la vaccinare. Florin Cîțu: Campania de vaccinare este a noastră, a tuturor. Ne vaccinăm în continuare (VIDEO)

Prim-ministrul Florin Cîțu a publicat, miercuri, pe Facebook, un videoclip prin care îndeamnă populația să se vaccineze în continuare împotriva COVID-19, în condițiile în care autoritățile au indicat în repetate rânduri vaccinarea drept singura cale de ieșire din pandemie și motivul pentru care revenirea la normalitate a început mai devreme decât era planificat inițial.

Premierul Florin Cîțu, îndemn la vaccinare

„Campania de vaccinare este a noastră, a tuturor. Ne vaccinăm în continuare”, a declarat prim-ministrul Florin Cîțu, în mesajul care însoțește videoclipul.

Revenirea României la normalitate a început oficial în 15 mai, când au fost relaxate restricții precum obligativitatea de a purta mască în aer liber și carantina de noapte. Între timp, în țara noastră, au avut loc și primele evenimente culturale cu public după o lungă pauză, sub forma unor evenimente-pilot, iar pe 22 mai suporterii vor reveni pe stadion, pentru finala Cupei României.

La momentul relaxării, premierul Florin Cîțu declara că „riscul rămâne în societate”, ocazie cu care pleda pentru continuarea campaniei de vaccinare și afirma că de ea depinde materializarea următoarelor etape de relaxare.

„Am făcut un pas important acum, mai devreme decât estimasem, deci lucrurile merg bine, dar să nu credem că a trecut. Trebuie să continuăm să mergem să ne vaccinăm. Este foarte important să înțelegem, am reușit să luăm această măsură mai repede pentru că ne-am vaccinat, românii au înțeles să se vaccineze. Dacă vrem să avem și celelalte etape, să se întâmple, trebuie să continuăm această campanie de vaccinare Riscul rămâne în continuare în societate, iar dacă vrem să avem următoarele etape de relaxare, trebuie să ne vaccinăm. Suntem astăzi aici pentru că am avut succes cu această campanie de vaccinare. Dacă nu aveam succes, nu eram astăzi aici. Când am avansat 1 iunie, repet, lumea a spus că sunt prea optimist, dar eu am luat în calcul răspunsul românilor, dorința românilor de a reveni la normalitate, deci ele sunt legate, aceste lucruri. Vrem să revenim la normalitate, trebuie să ne vaccinăm. Altfel, va fi mai grea această revenire la normalitate”, spunea demnitarul liberal.

Campania de vaccinare a debutat în 27 decembrie 2020, iar de atunci și până marți seară, în România, au fost administrate peste 6,93 milioane de doze din cele patru vaccinuri anti-COVID-19 autorizate la nivelul UE. Astfel, au fost vaccinate aproape 4 milioane de persoane, dintre care circa 2,93 milioane au primit inclusiv rapelul, arată cele mai recente date oficiale.Atenție! A anunțat când vine valul 4 în România și anticipează noi restricții anti-COVID-19