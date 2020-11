Premierul și primarul general, la recepția Stadionului Steaua: Ce au declarat Ludovic Orban și Nicușor Dan / Ce a spus prim-ministrul despre Giulești, Arcul de Triumf, Dinamo și alte posibile proiecte în țară (FOTO, VIDEO)

Recepția proiectului de investiții „Complexul Sportiv Steaua” a avut loc vineri, iar printre cei care au luat cuvântul la momentul care a marcat finalizarea lucrărilor la noua arenă din Ghencea s-au numărat Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, care a promis „că nu vom mai pierde baze sportive”, dar și prim-ministrul Ludovic Orban, care a lăudat consorțiul de constructori români.

Ce au spus Nicușor Dan și Ludovic Orban la recepția proiectului de investiții „Complexul Sportiv Steaua

„Nu pot să nu vă spun că am o nostalgie după fostul Stadion Ghencea. Am fost aici în `87, eram elev în lotul de matematică și am fost la România vs. Spania 3-1, însă asta este direcția în care merge lumea și, cum a spus constructorul, nu este doar un stadion, este un complex sportiv, în care o să aibă loc de antrenament și chiar de cazare mai multe discipline sportive. Asta este direcția în care vor merge Bucureștiul și România. Am fost aseară la lansarea de către Guvernul României a Planului național de relansare, 80 de miliarde de euro, deci Bucureștiul și România au nevoie de dezvoltare, au un context extrem de favorabil, au mulți bani și trebuie să fim constructivi, trebuie să colaborăm și să schimbăm condițiile de viață ale românilor. Sportul, așa cum a spus Gică Popescu, este una din aceste zone pe care trebuie să le dezvoltăm. Eu, ca primar, pot să vă promit că nu vom mai pierde baze sportive, pentru că în ultimii ani s-au construit câteva, dar s-au pierdut mai multe. Pot să vă promit că, în București, nu vor mai dispărea baze sportive”, a declarat Nicușor Dan, primarul general al Capitalei.

Premierul Ludovic Orban a subliniat că, „practic, Stadionul Steaua a renăscut precum Pheonix din cenușă și se prezintă într-o formă extrem de modernă, cu dotări extrem de actuale, cu un gazon despre care am înțeles că e un gazon hibrid, care folosește o tehnică specială. Sperăm că Stadionul Steaua, în noua formă, va găzdui echipe care să facă performanță la nivel european și la nivel internațional. Vreau să felicit consorțiul de constructori români format din trei companii românești, care literalmente au făcut performanță și prin construcția acestui stadion și-au întărit practic cartea de vizită, arătând că avem constructori români care au capacitatea, la prețuri competitive, aș putea spune chiar mici, să realizeze lucrări de o calitate deosebită. Sigur că va urma recepția, o recepție care va dura, în care evident va fi evaluat fiecare aspect al proiectului, dar pot să vă spun că este într-adevăr o reușită remarcabilă a acestui consorțiu condus din trei companii românești”.

Premierul, despre stadioanele Giulești, Arcul de Triumf, Dinamo și alte posibile proiecte în țară

În acest context, prim-ministrul a făcut mai multe precizări despre stadioanele Giulești, Arcul de Triumf și Dinamo, precum și despre intenția de a dezvolta arene și în alte orașe din țară.

„Aș vrea să spun câteva lucruri și despre alte stadioane. Știți foarte bine că se va reconstrui și Stadionul Giulești. Stadionul Arcul de Triumf este aproape gata, e practic pe ultima sută de metri și va fi un stadion foarte cochet, foarte frumos, care de asemenea sunt convins că va găzdui competiții sportive extrem de importante și nu numai. De asemenea, vreau să îi asigur pe suporterii dinamoviști că, așa cum s-a investit pentru construcția Stadionului Steaua, pentru construcția Stadionului din Craiova, pentru Stadionul Rapid, avem clar intenția de a susține construcția Stadionului Dinamo – sigur că trebuie rezolvată o serie de chestiuni de natură juridică și alte chestiuni procedurale, astfel încât să poată să demareze și construcția pentru Stadionul Dinamo. De asemenea, avem în plan să nu construim stadioane numai în București, ci și în alte capitale-reședințe de județ, la Timișoara, la Iași, la Constanța, la Oradea, unde există deja o gândire făcută și proiect”, a mai spus Ludovic Orban.