Ludovic Orban și Raluca Turcan au anunțat, joi, un acord pentru construcția unui nou spital județean la Sibiu. Prim-ministrul a declarat că este convins că proiectul se va materaliza într-un centru medical „extrem de important”, în timp ce vicepremierul a subliniat că, în urmă cu patru ani, astfel de planuri erau doar „la nivel de vis”.

