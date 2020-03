Premierul Ludovic Orban a catalogat drept „povești” planurile privind selectarea aleatorie a 10.000 de bucureșteni pentru testare, deși acest lucru fusese anunțat de către Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”, și experții instituției, într-o conferință de presă susținută alături de primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.

„Capacitatea noastră de diagnosticare va crește constant, astfel încât să putem să punem diagnosticele în timp util. Pe de altă parte, repet cu fiecare ocazie că nu putem stabili persoanele care sunt diagnosticate în mod aleator. Poveștile care circulă, că ne apucăm să selectăm noi 10.000 de oameni sunt povești. Există o procedură, există criterii de prioritizare, există o ordine a priorităților în ceea ce privește testarea persoanelor, care este determinată de modul în care evoluează cazurile și, evident, de capacitatea noastră de diagnosticare. Noi întotdeauna am pus în acord capacitatea de diagnosticare cu prioritățile care sunt stabilite în materie de testare”, a declarat Ludovic Orban, vineri dimineață.

Premierul a subliniat că „suntem la un număr de decese relativ mic, care este sub nivelul de mortalitate din alte țări. De regulă, cei care au decedat aveau și alte afecțiuni, un lucru care s-a manifestat și în alte țări. Uitați-vă, de exemplu, multe dintre decese sunt provocate de alte afecțiuni”.

„Capacitatea de diagnosticare a fost limitată. România nu a fost pregătită. Noi am pornit de la un Real Time PCR. Am extins încetul, cu încetul. La ora actuală, cred că la începutul săptămânii viitoare vom avea capacitatea să creștem numărul de teste la peste 2.000 de teste. Din fericire, prin Unifarm – și i-am solicitat ministrului să distribuie de urgență cantitățile de kituri de testare care au fost achiziționate din Coreea de Sud pentru a crește capacitatea de testare – am introdus în dispozitivul de testare gradual aparate de tip Real Time PCR din toate entitățile nemedicale, de la universități, de la laboratoare de cercetare, din rețeaua ANSVSA. De asemenea, sunt achiziționate 20 de noi PCR numai la nivel național. De asemenea, au mai fost achiziționate astfel de aparate și de spitale sau de unele autorități locale”, a mai spus prim-ministrul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Așadar, joi, într-o conferință de presă susținută alături de Gabriela Firea, Adrian Streinu-Cercel declara că vor fi testate 10.514 persoane din București, de toate categoriile de vârstă. (Detalii AICI)

De altfel, atunci când vorbea despre testarea tuturor bucureștenilor, Victor Costache, care a renunțat joi la postul de ministru al Sănătății, se referea la strategia pregătită de Adrian Streinu-Cercel. (Detalii AICI)

tocmai acest anunț ar fi condus la demisia lui Victor Costache, care s-a dovedit un slab comunicator pe parcursul crizei și a lăsat să se înțeleagă că locuitorii Capitalei ar fi fost aleși să fie testați pe criterii subiective, arată Medika TV.

Studiul pus la punct la cel mai mare institut de boli infecțioase din țară va stabili, în funcție de concluzii, măsurile necesare pentru limitarea și, în cele din urmă, oprirea răspândirii de COVID-19.

Documentul obținut de Medika TV se numește „Screening sistematic pentru stabilirea nivelului de circulație al SARS-CoV-2 la nivelul populației din București”. Potrivit documentului aprobat de ministrul Victor Costache cu o zi înainte de demisie, studiul este unul transversal, „de cuantificare a nivelului de circulație al SARS-CoV-2 în populația generală, începând cu luna martie 2020, pe perioada pandemiei.”

Deși nu a dezvăluit modul cum este pregătit studiul, Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, dăduse deja o serie de indicii.

„Zilele acestea am discutat cu domnul profesor Streinu-Cercel, cel care este managerul Institutului de Boli Infecţioase şi Tropicale Matei Balş, şi l-am întrebat ce am mai putea să facem, având în vedere că Bucureştiul este cea mai mare aglomerare urbană şi aici e un pericol foarte mare de răspândire rapidă şi în masă a coronavirusului. După aceste zile de analiză, chiar aseară (…) am intrat în dialog din nou cu domnul profesor Streinu-Cercel, care a şi pregătit o strategie pe care să o aplicăm în câteva zile la nivelul municipiului Bucureşti. Am pus primele baze ale acestei operaţiuni de sănătate publică, şi anume Primăria Capitalei, prin Compania de Management al Traficului, a dus astăzi, cu titlu gratuit, la Matei Balş 12 maşini ecologice. Va fi prima flotă pusă în mişcare, astfel încât medici să meargă la bucureşteni pentru a realiza aceste teste de coronavirus de tip nou”, declarase edilul.