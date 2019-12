Premierul, susținere totală pentru ministrul Finanțelor, după moțiune. Orban: PSD a creat un dezastru bugetar, iar acum face o mișcare politicianistă ieftină, prin care îl ridică pe Cîțu pe un soclu (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a subliniat, luni seară, după ce Senatul a adoptat o moțiune de cenzură împotriva ministrului Finanțelor, că este „foarte mulțumit” colaborarea cu Florin Cîțu și că „sub nicio formă” nu are de gând să ia vreo decizie împotriva sa.



„Ar fi culmea să accept ca ministrul Finanțelor din Guvernul PNL să fie judecat de cei care au făcut praf bugetul în ultimii trei ani de zile. Ultimul partid care poate să exprime o opinie pe tema Finanțelor Publice ale României este PSD, care și-a bătut joc de Finanțele Publice și a făcut praf bugetul. Aceasta este o mișcare politicianistă ieftină. În mod normal, domnul Teodorovici, care este inițiatorul acestei moțiuni, ar trebui să dea seamă în altă parte pentru dezastrul bugetar pe care ni l-a lăsat.

Am să repet dezastrul bugetar - să nu prevezi bani pentru plata integrală a pensiilor. Asta a făcut PSD, PSD care s-a bătut cu cărămida în piept că ei au grijă de pensionari, care au mințit cu nerușinare că PNL taie pensiile, că președintele Iohannis taie pensiile. Ei nu au prevăzut în buget banii necesari pentru plata integrală a pensiilor. Să nu prevezi bani, așa cum a făcut PSD, pentru ajutorul de încălzire, să nu prevezi bani pentru decontarea concediilor medicale ale angajaților, pentru cei care au fost în concedii medicale sau maternale, să nu prevezi bani pentru plata lucrărilor pe PNDL.

Asta a făcut PSD, iar acum îndrăznește să vină să depună moțiune împotriva ministrului Cîțu. Voturile lor sunt voturi care nu fac altceva decât să-i ridice un soclu domnului ministru al Finanțelor, iar în ceea ce mă privește pe mine sunt foarte mulțumit de colaborarea cu ministrul Finanțelor și sub nicio formă nu am de gând să iau vreo decizie legată de domnul ministru”, a afirmat Ludovic Orban.

Întrebat când va face public ministrul Florin Cîțu documentul, prin care să demonstreze că PSD nu intenționa să crească pensiile din 2020 așa cum se angajase, premierul Ludovic Orban a răspuns: „Probabil o să-l facă public. Am văzut și eu documentul acela. Asta arată foarte clar că știau foarte bine că prin cheltuielile nesăbuite pe care le-au provocat, ei vor crea un deficit bugetar enorm, care nu poate fi susținut, ceea ce arată premeditare în această crimă împotriva economiei, pe care au generat-o prin politica de creștere a cheltuielilor și de minciună, care a fost practicată referitor la venituri”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.