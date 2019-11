Premierul va analiza situația miilor de oi înecate în Portul Midia. Ludovic Orban: Îi vom elibera din funcții pe cei responsabili (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a anunțat, marți, că va face o evaluare în privința situației din Portul Midia, unde un vas s-a răsturnat având la bord 22 de marinari și 14.600 de oi, și va lua măsurile ce se impun în ceea ce-i privește pe cei responsabili.

„În ceea ce ne privește, încă de duminică, miniștrii noștri au dat dispozițiile, care se dau în astfel de cazuri. În ceea ce privește intervenția la nivelul Ministerului Transporturilor, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare a intervenit duminică, în condițiile de aproape furtună, și practic a salvat întregul echipaj. Vom face o evaluare pe fiecare intervenție, care a fost făcută de fiecare entitate aflată în subordinea celor trei ministere și, în mod evident, vom lua și deciziile care se impun și îi vom elibera din funcții pe aceia care nu și-au făcut treaba în conformitate cu procedurile și cu prevederile legale”, a declarat premierul Ludovic Orban.

EXCLUSIV // Nava Queen Hind, sub pavilion Palau, care avea un echipaj de 22 marinari de naționalitate siriană și care exporta un efectiv de 14.600 de oi ce trebuiau să ajungă în Arabia Saudită, s-a răsturnat duminică în Portul Midia. Nici unul din cei 22 de marinari de origine siriană aflați la bord nu a fost rănit, doar unul dintre aceștia a sărit peste bord în apa rece ca gheața. Acesta a fost scos din apă și trasportat la spital. (Detalii AICI)

