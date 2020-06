Premierul verifică lucrările la Aeroportul Brașov. Ludovic Orban: Obiectivul nostru e să realizăm toate conexiunile de care are nevoie România

Premierul Ludovic Orban verifică, vineri, lucrările de la Aeroportul Internațional Brașov, unde a subliniat că obiectivul Guvernului este să realizeze „toate conexiunile de care are nevoie România”. Cu această ocazie, el a vorbit și despre conectarea Moldovei la coridoarele de transport europene, care se va materializa preponderent prin Autostrada Unirii.



„Peste șase ani – știți vorba din Roma Antică, «toate drumurile duc la Roma» – vreau, când voi veni în Brașov, să spun toate drumurile duc la Brașov. Obiectivul nostru este să realizăm toate conexiunile de care are nevoie Brașovul și nu numai Brașovul, de care are nevoie România. Conexiunile dintre Brașov și Coridorul IV european prin Autostrada Brașov-Sibiu, să realizăm legătura dintre Brașov și București prin tronsonul Comarnic-Brașov și, nu în ultimul rând, să realizăm conexiunea dintre Bacău și Brașov. Una dintre variantele de conectare a Moldovei la coridoarele de transport europene, care reprezintă un obiectiv fundamental pentru a putea asigura dezvoltarea Moldovei, și o să asigurăm o legătură mai bună între Moldova și Brașov, prin intermediul tronsonului de autostradă Bacău-Brașov”, a declarat prim-ministrul.

