Guvernul României taie un miliard de lei din bugetul Educației. Premierul Dăncilă, înainte de ședința cabinetului: Reducem din zonele unde banii nu vor fi folosiți (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a anunțat, luni, înainte de ședința de Guvern, că bugetul Educației va fi redus cu aproximativ un miliard de lei, pentru că se încearcă reducerea fondurilor din zonele unde banii nu vor fi folosiți până la finalul anului, și redirecționarea lor către alte destinații. Totuși, primul-ministru a precizat că, în sectoarele cu reduceri de credite bugetare, creditele de angajament vor rămâne la nivelul prevăzut inițial.

„Așa cum am spus și data trecută, este o rectificare pozitivă, prin care asigurăm sumele necesare pentru plata salariilor, pensiilor și tuturor indemnizațiilor sociale, pentru buna funcționare a tuturor instituțiilor, cât și pentru continuarea investițiilor în domeniile prioritare. Bugetul Ministerului Sănătății rămâne la nivelul alocat la începutul anului. Fondurile vor fi utilizate în continuare pentru dotarea și reabilitarea tuturor unităților sanitare din țară, precum și pentru continuarea programelor naționale de sănătate, asigurarea medicamentelor compensate și plata majorată a salariilor pentru cadrele medicale.

Educația va beneficia în continuare de fonduri mai mari, cu 42,4%, față de anul 2018, iar dacă întârzierile din primul semestru vor fi recuperate, vom reveni cu sume suplimentare la a doua rectificare. Vom continua programele începute în Educație, inclusiv cel privind plata pentru rechizitele școlare pentru copiii din familii cu venituri reduse. Reducerea de aproximativ 1 miliard de lei a bugetului ME se referă în principal la programul Merg la școală, care din păcate nu a fost pregătit pentru a putea fi finanțat și implementat până la sfârșitul acestui an

De asemenea, sunt reanalizate cheltuielile de personal, care au fost supraestimate inițial. Fondurile prevăzute după rectificare asigură plata salariilor până la sfârșitul anului a titlurilor executorii și de aplicare a Legi nr. 85/2016.



Menționez că, la instituțiile la care au fost diminuate creditele bugetare, nu au fost diminuate și creditele de angajament, astfel încât să nu fie afectat procesul de contractare a proiectelor finanțate din fonduri europene, precum și a lucrărilor de investiții. Așa cum este normal, repartizăm sumele necesare acolo unde este nevoie, reducând din zonele în care banii nu vor fi folosiți până la finalul acestui an”, a spus Viorica Dăncilă înainte de ședința de Guvern.

