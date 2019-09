Premierul Viorica Dăncilă: „Vreau ca toate partidele politice din România să își asume ca obiectiv bunăstarea românilor” (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a condamnat, luni seară, partidele politice din Opoziție, pe motiv că acestea au refuzat să semneze pactul propus de PSD privind bunăstarea românilor.

„Am propus, la sfârșitul săptămânii trecute, pactul național pentru bunăstarea românilor, acord prin care vrem să dăm oamenilor o garanție scrisă că nicio forță politică nu le va mai tăia pensiile și salariile și va continua creșterile programate de PSD. Vrem o garanție că vor continua să suțină antreprenorii, IMM-urile și activitățile independente, și nu tăieri masive, ca cele din perioada 2010-2012.

Vreau ca toate partidele politice din România să își asume ca obiectiv bunăstarea românilor și să facă acest lucru în scris, nu propriile interese, nu acorduri, care nu reprezintă altceva decât târguieli politice.

Nimic din ce am văzut în ultima vreme din partea Opoziției nu a fost gândit pentru români. (...) Ne îngrijorează pe toți cei care, cu bună credință, ne asumăm să respectăm obiectivele pentru binele oamenilor. Tocmai principalul partid de dreapta, cel care are precedente de tăiere a pensiilor și a salariilor, a încercat să ocolească cel mai tare semnarea acestui pact. Cei care au mai tăiat în trecut de la oameni ne-au ignorat apelul”, a afirmat Viorica Dăncilă, la sediul PSD din șoseaua Kisellef.

