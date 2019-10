Premierul Viorica Dăncilă a declarat, luni, la Palatul Parlamentului, că rectificarea bugetară, care este planificată pentru ziua de vineri, să atragă sprijin parlamentar astfel încât Executivul condus de ea să supraviețuiască moțiunii de cenzură de joi.

Întrebată dacă rectificarea bugetară are drept scop atragerea parlamentarilor de partea sa, astfel încât Guvernul Dăncilă să treacă peste moțiunea de cenzură de joi, Viorica Dăncilă a răspuns: „Nu, sub nicio formă. Rectificarea deja este făcută. Rectificarea e făcută pentru a asigura buna funcționare a primăriilor. Nu este o rectificare care să presupună și alte capitole. Rectificarea este făcută. Nu avem cum să dăm înainte. V-am spus că este normal ca ședința de guvern să o facem după moțiune”, a declarat Viorica Dăncilă, la Palatul Parlamentului.

„Ce funcții să le ofer? Atunci când nu ai alte argumente, vii cu astfel de acuzații, care pentru corectitudine și pentru a întări cele spuse, trebuie să le și probezi. Nu am oferit nimănui funcții, nu am oferit nimănui proiecte”, a adăugat primul-ministru.

„Ce funcții să le ofer? Atunci când nu ai alte argumente, vii cu astfel de acuzații, care pentru corectitudine și pentru a întări cele spuse, trebuie să le și probezi. Nu am oferit nimănui funcții, nu am oferit nimănui proiecte”, a adăugat primul-ministru.

Totodată, șefa Guvernului a sugerat că, în prezent, propunerea României pentru portofoliul de comisar european pentru Transporturi este Dan Nica, în condițiile în care a mărturisit că poziția Bucureștiului a rămas neschimbată. Inițial, Rovana Plumb și Dan Nica fuseseră nominalizările premierului Dăncilă către Bruxelles, dar Comisia JURI din Parlamentul European a respins-o pe eurodeputata PSD, care deschisese lista la alegerile din mai, din cauza neconcordanțelor din declarațiile de avere.

„Eu am discutat despre două persoane, pe care le-am nominalizat pentru comisar european. Am avut o discuție și cu președintele Iohannis. Am trimis cele două nominalizări. Prima nominalizare a căzut, mergem pe a doua. Deci nominalizările au fost deja trimise la Bruxelles”, a precizat Viorica Dăncilă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.