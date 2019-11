Premierul dezminte așa-zisele tăieri bugetare. Orban: Fitile băgate, probabil, de PSD. E nevoie urgentă de rectificare, pentru a sprijini primăriile, mediul de afaceri și investitorii (VIDEO)

Premierul Ludovic Orban a afirmat, luni, că Guvernul PNL își propune să adopte rectificarea bugetară cât mai rapid și a explicat la ce servește acest demers.



„Trebuie să asigurăm, pentru toate autoritățile locale, resursele financiare care sunt indispensabile pentru buna funcționare, pentru plata salariilor, pentru asistența socială, pentru plata unor cheltuieli de funcționare, precum încălzirea școlilor etc.



Al doilea obiectiv este acela de a elimina practica guvernelor anterioare de a pune pe spinarea mediului de afaceri cheltuielile nesăbuite, care au fost provocate, și aici am dat câteva exemple. Avem ca obiectiv, în această rectificare, să ajungem la rambursarea TVA către companii, pentru că este inadmisibil să menținem artificial un deficit și să lipsești companiile de la banii la care aveau dreptul”, a declarat Ludovic Orban.

El a adăugat că, tototdată, trebuie făcute toate demersurile pentru decontarea concediilor medicale de către Casa Națională de Sănătate, în condițiile în care există unele nedecontate „și de 11 luni”.



„Nu în ultimul rând, urmărim să ajungem cât de cât la zi cu plata situațiilor de lucrări, indiferent că este vorba despre investiții la nivel guvernamental sau PNDL. De asemenea, urmărim să eliminăm toate cheltuielile ce nu sunt necesare și, mai ales, să eliminăm din structura bugetului cheltuielile ce nu pot fi efectuate”, a mai spus premierul.



Întrebat, totuși, ce tăieri de buget va propune Guvernul Orban prin proiectul de rectificare bugetară, prim-ministrul a răspuns: „Acestea sunt fitile băgate de oameni rău-intenționați, cel mai probabil din zona PSD, care n-au nicio legătură cu realitatea”.

