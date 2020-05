Președintele României, Klaus Iohannis, a solicitat Guvernului să asigure accesul fiecărui elev la cursuri online, prin achiziționarea de tablete, care să fie conectate la Internet, a afirmat premierul Ludovic Orban, precizând totodată că sunt căutate soluții, împreună cu Ministerul Educației, astfel încât să fie demarată procedura și să fie găsite resursele necesare.

„Deja Președintele României și-a exprimat clar solicitarea către noi, către Guvern, pentru a putea asigura accesul tuturor copiilor, prin achiziționarea de tablete, care să fie conectate la Internet și care să permită fiecărui elev posibilitatea de a accesa cursurile online. Deja președintele ne-a solicitat acest lucru. Căutăm soluții împreună cu Ministerul Educației pentru a demara procedura și pentru a găsi resursele pentru a asigura sumele necesare pentru achiziționarea tabletelor”, a declarat premierul Ludovic Orban, miercuri, într-o serie de declarații susținute în Piața Victoriei, unde a luat parte la plecarea convoiului cu ajutorul umanitar pe care Guvernul României îl oferă Republicii Moldova, la 30 de ani de la Podul de Flori.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Cu mici excepții, elevii nu mai revin fizic la cursuri pentru anul școlar 2019 / 2020





Vestea vine în contextul în care, în 27 aprilie, președintele Klaus Iohannis anunța că elevii nu vor mai reveni fizic la cursuri pentru anul școlar 2019 / 2020, cu excepția celor din ani terminali, care au posibilitatea - dar nu sunt obligați - să meargă în clase între 2 și 12 iunie, pentru pregătirea aferentă examenelor naționale.

„Faptul că elevii s-ar duce la școală ar implica, din punctul nostru de vedere, două riscuri mari: copiii să ducă boala la școală și de la școală, acasă. Am dorit și să știm ce fac alte țări. Unele nu mai vor să redeschidă școlile, unele situația încă e în evaluare. Am dorit și să aflăm ce se întâmplă unde s-au deschis experimental. În Franța s-a deschis într-o regiune. După câteva zile, zeci de elevi și profesori au fost confirmați. Unii profesori au ajuns la ATI. S-a decis astăzi ca, pentru majoritatea, grădinițele școlile și universitățile să nu se mai deschidă în acest an. Orele vor fi continuate online. Elevul, studentul nu se va întoarce FIZIC la ore. Școlile nu se vor mai redeschide în acest an școlar. Grădinițele, școlile și universitățile nu se mai redeschid. Deci nu se întoarce elevul, studentul fizic la cursuri. Anul școlar se termină pe 12 iunie, continuă formele de studiu la distanță, ca până acum. Până pe 12 iunie, elevii vor avea mediile încheiate cu notele de acum. În cazurile excepționale, se mai poate face o evaluare suplimentară. Repet: grădinițele, școlile universitățile nu se vor redeschide în acest an. Se vor redeschide în septembrie, când începe noul an școlar”, declara șeful statului.



Evaluarea Națională începe în 15 iunie, iar Bacalaureatul în 22 iunie





Ulterior, Monica Anisie, ministrul Educației, sublinia că anul școlar curent va continua cu „învățarea asistată de tehnologie”, în condițiile în care „cursurile realizate în unitățile de învățămțânt rămân suspendate”, și făcea noi precizări cu privire la susținerea Evaluării Naționale și a Examenului de Bacalaureat.

„Referitor la examenele naționale, Evaluarea Națională și Bacalureatul se vor susține în conformitate cu noua programă, pe care deja Ministerul Educației a transmis-o, și respectând calendarele comunicate deja. Practic, Evaluarea Națională se va susține începând cu data de 15 iunie, iar la examenul de Bacalaureat noutatea va fi că va începe cu probele scrise, în data de 22 iunie, și va continua cu probele pentru competențe. Calendarul va fi comunicat ulterior. Pentru cei care susțin examenele de certificare, pentru învățământul profesional și profesional – dual, dar și postliceal, vor fi realizate aceste examene numai pe bază de proiect, iar proba practică va fi echivalată”, afirma ministrul Monica Anisie.