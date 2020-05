Președintele Iohannis, în ședință cu premierul Orban și o serie de miniștri

Președintele Klaus Iohannis va susține, luni, ora 12, la Palatul Cotroceni, o ședință în care vor fi analizate măsuri ale Guvernului în lupta cu pandemia de COVID-19 și efectele sale în România. La întâlnire vor mai participa premierul Ludovic Orban, dar și o serie de miniștri din cabinetul liberal, precum Macel Vela (Interne), Nelu Tătaru (Sănătate), Nicolae Ciucă (Apărare Națională), Virgil Popescu (Economie, Energie și Mediul de Afaceri), Monica Anisie (Educație și Cercetare), precum și Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență cu rang de secretar de stat.



Vestea vine în contextul în care, odată cu momentul 15 mai, când ar trebui să expire starea de urgență de pe întreg teritoriul țării, România ar putea intra într-o nouă paradigmă de luptă cu pandemia de COVID-19 și efectele sale. Autoritățile iau în calcul mai multe scenarii, inclusiv prelungirea situației excepționale dacă situația o va impune, dar este posibilă și o relaxare a restricțiilor de carantină.

„Există toate scenariile pe masă. Există inclusiv posibilitatea prelungirii stării de urgenţă, există scenariul modificării acestei situaţii şi declarării stării de alertă care să permită autorităţilor adoptarea unor măsuri restrictive în continuare, de o amploare mai mică, aşa cum există posibilitatea renunţării la situaţia de urgenţă”, declara Ionel Dancă, șeful Cancelariei primului-ministru, duminică.

În orice caz, chiar și într-o eventuală relaxarea, viața românilor după 15 mai va fi, în continuare, marcată de o serie de restricții. Anterior anunțului făcut de Ionel Dancă, în 28 aprilie, președintele Klaus Iohannis a explicat că nu vom putea pleca din localitate „decât pentru un motiv serios”, nu vom putea merge la mall sau restaurante, iar marile festivaluri probabil nu vor mai avea loc în 2020. Dacă se vor relua, competițiile sportive nu se vor mai bucura de audiență fizică.

„Vor rămâne foarte multe restricții în vigoare. Nu vom putea să ne întâlnim decât maximum câte trei. Nu vom putea, o vreme destul de bună, să ieșim, de exemplu, la restaurant sau la mall. Nu vom putea, imediat după 15 mai, nici măcar să plecăm din localitate decât dacă avem un motiv foarte serios. Aceste lucruri, sigur, vor fi încă detaliate. În majoritatea unităților, fie ele comerciale sau economice, sau de stat, la ușă va fi cineva care ne măsoară temperatura, să nu permitem accesul persoanelor bolnave, fiindcă ele reprezintă un risc. (...) Marile festivaluri probabil nu vor avea loc în acest an. Nu putem să riscăm să avem un număr mare de persoane adunate într-un loc. Știu că sunt mulți care își doresc, de exemplu, să se reia competițiile sportive. Dacă se vor relua, există o probabilitate mare să se reia fără spectatori”, a afirmat președintele Iohannis.

