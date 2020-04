Președintele Iohannis: Prețurile la medicamente, aparatură medicală, alimente de strictă necesitate și utilități pot fi plafonate pe durata stării de urgență (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, a subliniat că prețurile la medicamente, apartură medicală, alimente de strictă necesitate și utilități pot fi plafonate pe perioada stării de urgență.

„Pe durata stării de urgență, se pot plafona prețurile la medicamente și aparatură medicală, la alimentele de strictă necesitate și la serviciile de utilitate publică, precum energie electrică și termică, gaze, alimentare cu apă, salubritate ori carburanți”, a declarat președintele Klaus Iohannis, marți, când a anunțat că a emis un decret de prelungirea a stării de urgență cu încă 30 de zile, până la jumătatea lunii mai.

Șeful statului a explicat că, în același decret, a fost prevăzută o mențiune specială „pentru situația în care se va constata o scădere a prețurilor la energie eletrică și gaze naturale, pe piețele regionale”.

„Am adăugat în decret însă o mențiune specială pentru situația în care se va constata o scădere a prețurilor la energie electrică și gaze naturale, pe piețele regionale. În acest caz, Guvernul va lua măsurile necesare astfel încât aceste scăderi să se reflecte în prețul plătit de consumator”, a adăugat președintele Iohannis.

