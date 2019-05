Președintele Academiei Române: „Am votat, în primul rând, cu gândul la stabilitatea UE. Şansa României pentru viitor cred că este integrarea într-o Europa puternică şi validă şi egală pentru toţi”

Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, a declarat duminică la ieşirea de la urne că a votat cu gândul la stabilitatea Uniunii Europene, relatează Agerpres.



„Am votat, în primul rând, cu gândul la stabilitatea Uniunii Europene. Şansa României pentru viitor cred că este integrarea într-o Europa puternică şi validă şi egală pentru toţi, iar in ultima vreme se văd anumite derapaje în funcţionarea Uniunii Europene şi am votat cu gândul să întărim această Uniune, să fie o Europă a tuturor naţiunilor, regiunilor, cetăţenilor, o Europă puternică care să poată funcţiona", a spus Ioan-Aurel Pop.



Preşedintele Academiei Române a adăugat că este de părere că prin trimiterea la Bruxelles a unor buni reprezentanţi ai României este posibil ca ei să contribuie la întărirea "concertului acesta al naţiunilor europene".



Întrebat ce părere are despre eventuala ridicare, în opţiunile de vot ale alegătorilor europeni, a partidelor naţionaliste, Ioan-Aurel Pop a spus că rămâne optimist că acest lucru nu se va întâmpla, deoarece xenofobia şi şovinismul au fost verificate în istorie ca elemente distructive.



„Eu sunt optimist şi am văzut un sondaj de opinie din Olanda unde n-a ieşit partidul populist, a ieşit un partid proeuropean. Sper să câştige partide proeuropene în care naţiunile să-şi ocupe locul lor, dar în care să nu se confunde sentimentul naţional cu xenofobia sau cu şovinismul. Xenofobia şi şovinismul au fost verificate în istorie ca elemente distructive şi noi trebuie să avem grijă de acest lucru", a spus cunoscutul istoric clujean, care este şi rector al Universităţii Babeş-Bolyai.