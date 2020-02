Președintele ar putea pune Parlamentul să aleagă între anticipate și reinstalarea guvernului demis. Gorghiu (PNL): „Majoritatea se verifică la vot” (VIDEO)

Ludovic Orban este și va rămâne propunerea de premier al PNL, a afirmat senatoarea Alina Gorghiu, precizând că, în ciuda alianței dintre PSD și Pro România, majoritatea parlamentară se verifică prin vot - un semn că Parlamentul ar putea fi pus în situația de a alege între reinstalarea guvernului demis prin moțiune de cenzură sau declanșarea alegerilor anticipate.

„Mâine la ora 9.30 vom avea un Birou Executiv al PNL. Certitudinea de la care pornim, pe care a confirmat-o prin decizie unanimă Consiliul Național Liberal, este că Ludovic Orban este și va rămâne în continuare propunerea de prim-ministru al PNL. De altfel, președintele României a și spus, în această seară, ceea ce știam cu toții, că va face și următorul guvern în jurul PNL”, a declarat Alina Gorghiu, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.

Întrebată dacă nu cumva omul propus de PSD și Pro România, Remus Pricopie, ar putea ajunge premier, având în vedere că cele două formațiuni, alături de UDMR, au dovedit că au o majoritate parlamentară, Alina Gorghiu a răspuns: „Aș vrea să închei discuția despre majoritatea parlamentară de care vorbesc Ciolacu, Ponta, spunându-vă că întotdeauna, conform deciziilor CCR, majoritatea se verifică la vot. Eu dau credit celor spuse de președinte astăzi, și anume că se va consulta cu partidele politice parlamentare. Dânsul a spus două lucruri eminamente importante, și anume că nu va da guvernarea PSD și că își dorește anticipate”.

Cu toate acestea, Alina Gorghiu susține că obiectivul „principal” al PNL pentru ziua de miercuri era supraviețuirea Guvernului Orban la moțiune, astfel încât să fie adoptat proiectul pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi.

„Știți din discuțiile publice, la fel de bine ca și mine, că eram pregătiți pentru ambele variante de deznodământ, astăzi, în Parlament. Obiectivul nostru principal al zilei de astăzi era acela de a avea o moțiune respinsă, astfel încât să putem implementa proiectul legat de alegerile primarilor în două tururi. Vorbim de un proiect care are peste 80% susținere în rândurile electoratului din România. Un proiect care a fost din 1992 încoace realitatea din teren, de aceea administrația publică avea și un grad înalt din încredere, însă în 2012 se schimba acest sistem. În zilele noastre se întâmpla ca PSD să refuze să democratizeze ideea de alegere a primarilor, să le ofere legitimitate și reprezentativitate.

N-a pierdut neapărat guvernul PNL, ci a pierdut electoratul din România. Dacă vrem să avem primari în continuare, peste 30% dintre ei, aleși cu mai puțin de 10% din numărul electorilor din comunitatea respectivă, atunci ne vom alinia în spatele PSD. Dacă nu vrem, vom încerca în continuare să găsim soluții”, a adăugat Alina Gorghiu.

