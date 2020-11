Președintele Asociației Oamenilor de Afaceri Liberali din București, Hilde Brandl: Victoria Maiei Sandu este doar primul pas către occidentalizarea Republicii Moldova

Preşedinta Organizaţiei Oamenilor de Afaceri Liberali din Bucureşti, Hilde Brandl, a declarat că victoria Maiei Sandu este un pas important pentru către occidentalizarea Republicii Moldova.

Hilde Brandl (PNL): Republica Moldova face un pas important spre occidentalizare

„Victoria spectaculoasă a Maiei Sandu în alegerile prezidențiale din Republica Moldova reprezintă doar un prim pas către occidentalizarea țării și apropierea ei de România și de structurile euro-atlantice. Deocamdată însă, partida pro-Vest nu a câștigat nimic. Dacă cetățenii din Republica Moldova își doresc cu adevărat un parcurs euro-atlantic, atunci trebuie să îi ofere noului președinte un Parlament și un Guvern cu viziune asemănătoare”, spune liderul liberal Hilde Brandl.

Brandl atrage atenția că în lipsa unui Parlament dominat de pro-occidentali, Maia Sandu nu va reuși să facă foarte multe lucruri.

„Dacă Parlamentul de la Chișinău va fi dominat în continuare de pro-ruși, aceștia vor bloca orice gest de apropiere a Republicii Moldova de Occident. Astfel, întregul mandat riscă să fie un eșec și să arunce în derizoriu inclusiv ideea de parcurs euro-atlantic”, explică Brandl.

„În România în ultimii ani am avut un președinte pro-occidental, dornic să facă reforme reale și să modernizeze statul. Din păcate, în toată această perioadă în Parlament am avut o majoritate socialistă toxică care a blocat orice reformă și orice modernizare a statului român și care a luptat din răsputeri pentru păstrarea și întărirea privilegiilor pentru politicieni, pensionari speciali și pentru camarila de partid. Prin urmare, în loc să ne modernizăm, în acești ani am alunecat nepermis pe panta populismului, a stagnării și a corupției. De aceea, este nevoie de un Parlament reformator atât la București cât și la Chișinău”, mai spune Brandl.

Hilde Brandl (PNL): Este nevoie de investiții românești masive în Republica Moldova

Brandl, care deține și funcția de președinte al Asociației Oamenilor de Afaceri Liberali din București, crede că este nevoie de investiții românești masive în Republica Moldova.

„În acest moment, capitalul rusesc este majoritar la Chișinău. Totuși, le recomand oamenilor de afaceri români să meargă și să investească în Republica Moldova, din două considerente. În primul rând, pentru că țara se poate dezvolta enorm în următorii ani, după modelul României din perioada 2004-2007, și în al doilea rând din considerente naționale. Cele două motive sunt destul de puternice pentru ca antreprenorii români să treacă Prutul”, mai spune Brandl.