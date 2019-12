EXCLUSIV ONLINE // Președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Florin Mitulețu Buică, a anunțat, miercuri, că obiectul AEP este ca până în anul 2024 să se introducă votul electronic și votul pe internet la toate alegerile.

„Autoritatea este într-un proiect e-guvernare. Deși toate statele aveau obligația pentru a introduce sistemul de vot electronic și vot pe internet, avem în acest moment într-un singur stat, Estonia, care are sistemul de vot electornic și vot internet, iar noi avem ca plan 2024, an în care vor fi toate alegerile în același an, locale, europarlamentare, prezidențiale și parlamentare, atfel încât să implementăm acest sistem de vot”, a declarat Mitulețu Buică, în cadrul unei conferinței de la Palatul Parlamentului.

Demersurile ar urma să înceapă în luna ianuarie, a mai spus șeful AEP.

”Sunt convins că prin modificările legislative pe care le vom propune în ianuarie, vom fi primul stat care va aplica cu adevărat sistemul de vot electronic și vot pe internet”, a precizat Florin Mitulețu Buică.