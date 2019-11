Președintele și-a prezentat bilanțul primului mandat la Cotroceni și viziunea pentru următorul: Cele mai importante momente din dialogul lui Klaus Iohannis cu jurnaliștii, politologii și studenții prezenți la BCU (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis și-a prezentat, marți seară, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”, bilanțul primilor cinci ani de mandat la Cotroceni și viziunea pentru următorii. La eveniment au fost prezenți jurnaliști, politologi și formatori de opinie de pe prima scenă a politicii românești, dar și studenți ai Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, care a avut calitatea de gazdă.



Șeful statului a deschis dialogul cu țara, printr-un discurs în care a explicat că, deși mandatul său a început ca unul de construcție, s-a transformat rapid într-unul de apărare a României atașate de valorile euroatlantice, date fiind efectele guvernărilor PSD. (Detalii AICI)

Președintele a adăugat că, fără prezența sa la Cotroceni, „statul de drept din România s-ar fi rupt”, și a precizat, totodată, că 70% din măsurile introduse de PSD în Legile justiție au fost blocate prin demersurile constituționale pe care le-a întreprins. (Detalii AICI)

El a mai afirmat că Ordonanța de Urgență 114 a fost o șmecherie prin care PSD-iștii au încercat să păcălească românii că sunt în stare să gestioneze economia țării când, de fapt, nu sunt. Iohannis a mai spus că social-democrații au apelat la această șmecherie când au constatat că au rămas fără bani, tocmai pentru că nu sunt capabili să guverneze o țară. (Detalii AICI)



Klaus Iohannis a continuat prin a-și expune obiectivele pentru al doilea mandat la Cotroceni, dând asigurări că, în următorii ani, lucrurile vor arăta foarte bine pentru români. (Detalii AICI)

Klaus Iohannis a declarat că, dacă va fi ales pentru un nou mandat la Controceni, nu se va pierde în discuții de complezență cu Guvernul PNL, ci va fi chiar intransigent, va avea convorbiri aplicate despre infrastructură cu noii miniștri și se va preocupa ca acestea să aibă și rezultate concrete. (Detalii AICI)

Ba mai mult, șeful statului a încercat să-și creioneze propriul portret, în contextul în care predecesorul său, Traian Băsescu, s-a autodefinit drept un președinte-jucător. (Detalii AICI)

În plus, el și-a luat și angajamentul să comunice „mai mult” și „mai intens” în următorii cinci ani, subliniind că, poate, nivelul de interacțiune cu mass-media n-a atins încă nivelul așteptat de toată lumea. (Detalii AICI)

Totuși, pentru a rămâne în fruntea statului, Klaus Iohannis mai are de trecut hopul electoral de duminică. Acestea fiind spuse, el a îndemnat românii să vină la urne duminică, pentru că „eroul alegerilor nu este candidatul, ci alegătorul cu ștampila în mână”. (Detalii AICI)

În cadrul evenimentului de campanie, Iohannis a primit întrebări de la jurnaliști și politologi, iar una dintre ele s-a referit la faptul că a promulgat legea recursului compensatoriu fără a se opune, deși legea fundamentală îi permitea acest lucru. (Detalii AICI)

Seria întrebărilor a continuat, motiv pentru care președintele în funcție a fost pus în situația de a explica de ce, în anul 2018, a acceptat să o numească pe Viorica Dăncilă la șefia Guvernului, deși PSD își dărâmase deja două cabinete de miniștri. Social democrații, spune el, aveau „o largă majoritate” în Parlamentul României, alături de ALDE și UDMR. (Detalii AICI)

Klaus Iohannis a mai adăugat că o adevărată reformă instituțională poate fi făcută doar printr-o modernizare a Constituției, lucru imposibil de făcut în acest moment. Cu toate acestea, candidatul PNL la alegerile prezidențiale este de părere că anumite lucruri pot fi schimbate chiar cu actuala majoritate parlamentară, așa cum s-a întâmplat în cazul moțiunii de cenzură împotriva guvenului Dăncilă și la votul pentru instalarea guvernului Orban. (Detalii AICI)

Sunt un fan al independenței justiției și faptul că reclam de la politicieni să nu se atingă de independența justiției, atunci acest lucru trebuie să fie cu atât mai valabil pentru președintele României, a mai declarat Klaus Iohannis, când a fost întrebat de ce nu a sancționat presupusele abuzuri din justiție. (Detalii AICI)

Astfel, el a subliniat că l-a rugat pe ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, să trateze prioritar problema numirii procurorilor-șefi din marile Parchete, înm condițiile în care toate aceste instituții sunt conduse de interimari. (Detalii AICI)

În altă ordine de idei, președintele Klaus Iohanis a respins marți teoria lansată de Tudorel Toader privind existența unor centre de reflecție care luau deciziile în PSD. (Detalii AICI)

Răspunzând la o întrebare pusă de realizatorul B1 TV Silviu Mănăstire, președintele în funcție a declarat că își menține opinia privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. (Detalii AICI)

Tot Silviu Mănăstire a fost cel care l-a întrebat pe președintele Klaus Iohannis cum ar vrea să rămână în cartea de istorie. (Detalii AICI)

Președintele a mai dezvăluit, marți, la BCU, că a purtat discuții cu Guvernul Orban pe tema digitalizării, în condițiile în care marile sisteme publice din România au rămas „foarte mult în urmă”. Mai mult decât atât, șeful statului a precizat că vorbit, pe acest subiect, și cu prim-miniștrii din Danemarca. (Detalii AICI)



La nivel de politică externă, Klaus Iohannis a subliniat că România poate avea schimburi economice sau comerciale cu China însă locul României este în spațiul euro-atlantic. Prezidențiabilul PNL a făcut aceste precizări cu referire la faptul că există un memorandum privind construirea reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă de către o companie chineză acuzată de sionaj în SUA și licitației 5G la care participă Huawei, o altă companie din China acuzată de spionaj. (Detalii AICI)

Klaus Iohannis este de acord cu modernizarea și dezvoltarea sistemelor de apărare ale Europei, dar susține că acestea nu ar trebui să se afle în afara NATO. (Detalii AICI)

Totodată, președintele a dat asigurări că proiectul „România Educată", cu care a câștigat primul mandat în 2014, va merge mai departe și va implementat. (Detalii AICI)

Klaus Iohannis a declarat că este perfect de acord ca tinerii să meargă să studieze o vreme și în străinătate. Vrea, însă, ca aceștia să ajungă în punctul în care să-și dorească să revină acasă, conștienți fiind că efortul și profesionalismul lor vor fi răsplătite prin urcarea în ierarhie. Asta înseamnă să reinstaurăm meritocrația și asta vreau să fac prin România Educată, a susținut candidatul PNL la prezidențiale. (Detalii AICI)

Mai mult decât atât, președintele Klaus Iohannis n-a uitat nici de românii stabiliți peste hotare, care, prin prezența lor la primul tur al alegerilor prezidențiale, au stabilit un nou record de participare al diasporei la un exercițiu electoral. (Detalii AICI)

Filosofia cu care Jandarmeria Română a intervenit pentru dispersarea manifestanților din Piața Victoriei, care se adunaseră în 10 august 2018 pentru un miting antiguvernamental al diasporei, a arătat că „PSD este antiromân și antidemocratic”, a mai scos în lumină președintele. (Detalii AICI)

În dezbaterea de marți seară pe care președintele Klaus Iohanis a avut-o cu jurnaliști și politologi, acesta a făcut referire și la politicile sale pentru combaterea discriminării, dar și la atacurile pe care PSD le-a lansat pe baza apartenenței sale etnice. (Detalii AICI)

Klaus Iohannis a stârnit chiar și râsetele celor prezenți la BCU. Totul a început când șeful statului a primit întrebarea unui student din sală. Tânărul l-a întrebat pe șeful statului dacă este folositor pentru un președinte să cunoască limbi străine. (Detalii AICI)

Un alt moment special a avut loc atunci când premierul Ludovic Orban i-a adresat o întrebare președintelui Klaus Iohannis, după ce a primit această provocare de la unul dintre jurnaliștii de pe scenă. (Detalii AICI)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.