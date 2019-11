Președintele, declarații despre drumul României spre Schengen și Visa Waiver / Iohannis n-a uitat nici de Dăncilă: „Nu știu ce a înțeles contracandidata mea. Mare lucru, nu” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a subliniat, vineri, că atât intrarea în programul Visa Waiver, cât și aderarea la spațiul Schengen sunt două teme de interes maxim pentru Administrația Prezidențială și Guvernul Orban.



„Vizele pentru SUA sunt o chestiune pe care o tratăm cu foarte multă seriozitate și constant. Sunt speranțe, dar, sigur, este o chestiune tehnică, care mai întâi trebuie depășită. Știți foarte bine, acel procentaj de vize refuzate la noi este încă foarte mare, dar avem semnale că lucrurile merg înspre bine și aici”, a declarat președintele, la Bacău.



Întrebat despre declarația Vioricăi Dăncilă, în condițiile în care candidata PSD i-a reproșat președintelui că nu a reușit să obțină un angajament al liderilor europeni privind parcursul României spre Schengen, Iohannis a răspuns: „Mda, nu știu ce a înțeles contracandidata mea. Mare lucru, nu, din cum s-a comportat în politica externă. Schengen este însă o temă foarte serioasă și foarte importantă pentru România și, evident, pentru români. Dacă vom avea, așa cum se conturează, sper, la sfârșitul anului, și președinte, și Guvern de la PPE, oameni dedicați soluțiilor și deschiși, cred că putem să repunem, cu succes, pe tapet aceste probleme”.



În orice caz, președintele a explicat că, în campanie electorală, nu se poate preciza un termen de intrare în Schengen.



„Ar fi puțin hazardat să credem că putem să dăm, acum, în campanie, un termen. Dar după campanie o să reluăm toate discuțiile, cu foarte multă energie”, a afirmat președintele Klaus Iohannis.

