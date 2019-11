Președintele, discuții intense cu Guvernul Orban despre situația economică a României. Klaus Iohannis: „Rectificarea este obligatorie” (VIDEO)

Președintele Klaus Iohannis a subliniat, marți, că rectificarea bugetară „este obligatorie”, pentru că este „clar că anumite cheltuieli trebuie făcute”, în special pentru sistemul public de pensii. Șeful statului a discutat cu Guvernul Orban pe această temă.



„Am discutat și despre salariul minim. Datele sunt clare. Cifrele sunt reci. Concluziile sunt un pic mai complexe și, din păcate, a trebuit să constatăm că situația este cea care este. Deficitul va trece, este clar, între timp de 4%. Pe de altă parte, este la fel de clar că anumite cheltuieli trebuie făcute. Bunăoară s-a găsit că pentru pensii nu au fost pur și simplu prevăzuți destui bani. La fel și în alte domenii, unde de multă vreme nu s-au mai făcut plăți, nu s-au onorat contracte, iar aceste lucruri sunt inadmisibile într-o societate bugetară cu un Guvern responsabil. Rectificarea este obligatorie. Pe de altă parte, creșterea salariului minim nu este numai o solicitare a sindicatelor. Este o necesitate și se va realiza. Le-am discutat, în sensul că am dorit să fiu informat de la sursă despre aceste lucruri”, a declarat președintele Klaus Iohannis.

Șeful statului a mai precizat că, totodată, a abordat în discuțiile cu Guvernul Orban și situația bugetului de stat pentru anul 2020.



„Am discutat nu mult, dar puțin și despre bugetul pentru anul 2020. Nu știu dacă se va putea ajunge cu deficitul în marja de 3%. Probabil, la Finanțe, se va lucra în continuare pe buget, însă trebuie să fim realiști. Guvernele de până acum au făcut tot felul de promisiuni. S-au stabilit, inclusiv prin legi, anumite majorări, iar aceste lucruri nu trebuie neglijate. Oamenii au așteptările lor, iar acestea nu trebuie înșelate. Pe de altă parte este nevoie de reluarea unui program serios de investiții publice, care va ajuta economia națională. Situația bugetului pe anul 2020 este una complicată și vom mai discuta pe această temă”, a adăugat președintele Klaus Iohannis.

Întrebat dacă convocarea CSAT a avut legătură cu schimbările propuse, prin rectificare, pentru bugetele SRI și SIE, președintele Klaus Iohannis a răspuns: „Și pentru a discuta aceste chestiuni. Este nevoie de un aviz al CSAT. Sunt rectificări, nu semnificative, dar ele sunt necesare pentru a asigura cheltuielile salariale”.

