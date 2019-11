Președintele Klaus Iohannis a dezvăluit, marți, la BCU, că a purtat discuții cu Guvernul Orban pe tema digitalizării, în condițiile în care marile sisteme publice din România au rămas „foarte mult în urmă”. Mai mult decât atât, șeful statului a precizat că vorbit, pe acest subiect, și cu prim-miniștrii din Danemarca.



„Mă preocupă. Credeți-mă, nu o spun așa din complezență și recunosc că am început primele discuții cu Guvernul și pe această temă. Noi, în România, în marile sisteme publice, am rămas foarte mult în urmă. Foarte, foarte mult. În special la capitolul digitalizare. Noi nu suntem nici pe departe în situația să oferim cetățeanului o interfață modernă între el și stat. Or, fără asta nu putem să facem următorul pas. În această zonă este foarte mult de lucru, dar avem idei bune, avem soluții și sunt convins că le vom pune în aplicare. Am avut discuții, chiar mai multe, pe această temă cu prim-miniștrii - pentru că au fost mai mulți - ai Danemarcei, unde aceste chestiuni sunt mult, mult mai avansate. Cred că avem și de unde lua modele de bună practică. Cred că putem face și vom face pași importanți în această zonă”, a declarat Klaus Iohannis.

