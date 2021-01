Președintele României, Klaus Iohannis, are programate două întrevederi cu membri ai Guvernului, joi, la Palatul Cotroceni. Dacă începând cu ora 15 șeful statului va discuta cu ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, de la ora 16 se întâlnește cu vicepremierul Dan Barna și ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.