Președintele României, Klaus Iohannis, a convocat o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, ce va avea loc miercuri, ora 12, la Palatul Cotroceni din Capitală, în regim de videoconferință. Pe agenda discuției sunt subiecte precum Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024, dar și modul în care vor putea fi puse la dispoziție forțele armate române, în 2021, pentru teatrele de operații din străinătate. Înzestrarea Armatei până în anul 2026 este și ea pe ordinea de zi.



