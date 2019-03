Președintele Klaus Iohannis consideră că alegerile locale ar trebui să se desfășoare în două tururi de scrutin, pentru că astfel edilii ar avea mai multă legitimitate în acțiunile lor, astfel că practica din prezent nu i se pare chiar „supercorectă”, potrivit Agerpres.



„Alegerile locale pentru primari trebuie să se desfăşoare în două tururi. Nu poţi să fii primar şi să te pui în faţa comunităţii, să spui: «Dragii mei, voi m-aţi vrut, deci haideţi să facem!', dacă eşti ales cu 15%. Haideţi să fim serioşi! Şi cred că majoritatea dintre dumneavoastră vă daţi seama că procentul cu care ai fost ales îţi dă mai multă sau mai puţină legitimitate în discuţia cu cetăţenii. Într-un fel te prezinţi dacă ai fost în două tururi şi ai luat 50 şi ceva, 60, 80%. Altfel te prezinţi dacă a candidat o puzderie de lume, ai luat 15% şi ai ieşit primar. Parcă nu e chiar supercorect ce se întâmplă»", a declarat șeful statului, luni, la dezbaterea organizată de Asociația Orașelor din România (AOR).



În cadrul aceluiași eveniment, Klaus Iohannis a apreciat că, având în vedere etapa în care se află societatea românească, pentru alegerile parlamentare sistemul pe liste de partid este cel mai potrivit.



„La Parlament, noi am experimentat diferite chestiuni, care, sincer, au avut rezultate câteodată chiar discutabile. Eu nu m-am simţit confortabil - şi nu mi-o luaţi ca şi o critică pentru persoane - când am văzut în Parlament tot felul de aleşi care au ajuns acolo, dar nu pentru că au avut nişte rezultate în politică, ci pentru că au ştiut să îşi facă cunoscut programul pe alte criterii, mai degrabă - hai să zicem - artistice. Cred că pentru Parlament, în etapa în care se află societatea noastră, alegerea pe liste de partid este potrivită, fiindcă dă inclusiv posibilitatea unui partid responsabil să îşi pună pe listă oameni pe care pe urmă îi trimite în comisiile de specialitate. Vedeţi bine că în anumite comisii în Parlament lucrurile nu avansează fiindcă partidele nu au oameni care se pricep pe domeniile acelea. Or, dacă ai listă de partid, poţi să pui şi un jurist, şi un profesor, şi un medic, ca să ai pe cine să trimiţi în comisiile de specialitate, să se rezolve problemele la modul cel mai serios şi nu în bătaie de joc", a precizat Iohannis.