Președintele Iohannis: Alegerile anticipate, o soluție bună și dezirabilă. Să așteptăm, totuși, să se termine reașezările din partide (VIDEO)

Președintele României, Klaus Iohannis, consideră că „alegerile anticipate sunt o soluție bună și ar fi de dorit să se ajungă la ea”. Cu toate acestea, șeful statului spune că „trebuie să avem un pic de răbdare” până când noile „reașezări” din partide se vor încheia.



„Eu am declarat, și rămân pe această declarație, alegerile anticipate sunt o soluție bună și ar fi de dorit să se ajungă la ea, însă acum este prea devreme să ne exprimăm asupra unui termen. Vedeți că au loc reașezări și în partidele politice. Trebuie să avem un pic de răbdare până când lucrurile se vor reașeza un pic. Voi relua discuțiile cu liderii politici și, la final, voi concluziona în ce măsura se pot realiza alegerile anticipate”, a declarat, marți, președintele Klaus Iohannis.



Șeful statului a făcut această declarație în contextul în care PSD, cel mai mare partid la nivel de reprezentare parlamentară, trece printr-o adevărată luptă de putere. După ce Viorica Dăncilă a suferit cea mai usturătoare înfrângere a unui social-democrat în istoria alegerilor prezidențiale din România postdecembristă, mai multe persoane din prima linie a partidului au încercat să o îndepărteze de la conducere.

