Președintele Klaus Iohannis a anunțat marți, 29 decembrie, un nou sprijin masiv pentru Republica Moldova. Mai precis, este vorba despre 200.000 de doze de vaccin anti-Covid, ajutoare financiare nerabursabile, echipamente și medicamente, precum și 6.000 de tone de motorină pentru agricultori.

Șeful statului a făcut anunțul într-o declarație comună de presă cu Maia Sandu, noul președinte al Republicii Moldova.

”România își dorește ca Republica Moldova să prospere, iar cetățenii săi să se bucure de instituții democratice și puternice, capabile să le asigure securitatea și bunăstarea. Cu aceeași forță și convingere ca și până acum, vom urmări menținerea și promovarea Republicii Moldova ca temă prioritară pe agenda Uniunii Europene și a Statelor Membre ale Uniunii Europene, precum și consolidarea sprijinului Uniunii Europene pentru Republica Moldova.”, a declarat Klaus Iohannis.

În timpul vizitei sale la Chișinău, Iohannis a anunțat că România va acorda un nou pachet de sprijin pentru cetățenii Republicii Moldova.

Prin acest pachet de sprijin, România are în vedere următoarele:

”Încheierea cât mai rapidă a celui de-al șaselea Protocol adițional la Acordul bilateral privind grantul nerambursabil în valoare de 100 de milioane de euro, vizând prelungirea valabilității Acordului și extinderea domeniilor de cooperare; astfel, vom putea continua și extinde programele bilaterale de asistență de succes de până acum.

Susținerea procesului de vaccinare anti-COVID-19 a cetățenilor Republicii Moldova, prin furnizarea a până la 200.000 de doze de vaccin și trimiterea, la Chișinău, în etapa imediat următoare, a unei echipe de experți români, care să împărtășească din experiența României și să ajute la pregătirea Strategiei de vaccinare; este însă necesară o cooperare strânsă cu autoritățile de specialitate ale Republicii Moldova și implicarea acestora.Soțul i-a murit la scurt timp după nuntă. Când s-a uitat la poze, văduva a descoperit un DETALIU tulburător. A fost PREA TÂRZIU

România va furniza – așa cum a mai făcut-o – medicamente, echipamente medicale și de protecție pentru îngrijirea pacienților Covid-19.

Totodată, știu cât de afectați au fost agricultorii. De aceea, România are în vedere sprijinirea agricultorilor din Republica Moldova prin acordarea ca ajutor extern a unei cantități de motorină de aproximativ 6.000 de tone.

Vom continua sprijinul pentru consolidarea societății civile și a independenței mass-media din Republica Moldova, prin realizarea, în 2021, a unei noi contribuții financiare, cel puțin echivalentă cu cea efectuată în noiembrie 2020, respectiv de 250.000 de euro”, a mai spus președintele Klaus Iohannis.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.