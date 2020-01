Președintele României a subliniat, miercuri, că atât el, cât și Guvernul Orban își doresc „dublarea alocațiilor”, precum și că premierul Ludovic Orban și miniștrii săi își fac „ultimele calcule” în acest sens.

„Guvernul își face ultimele calcule, dar vreau să subliniez, acum și aici, o chestiune foarte importantă, pentru că am obs câteva interpretări neconforme în diferite luări de poziții. Și eu, și Guvernul ne dorim dublarea alocațiilor. Probabil nu se poate aplica imediat, dar în câteva luni de zile Guvernul va găsi resursele”, a declarat Klaus Iohannis, după discuțiile de la Cotroceni.

PNL își dorește ca alocațiile să crească, dar acest lucru presupune o cheltuială bugetară de 6 miliarde de lei, astfel că Guvernul Orban o să vadă „măsură ce se execută bugetul pe prima parte a anului și rezultă rezerve de pe urma acestor cheltuieli” din ce sursa financiară se va realiza, declara și Violeta Alexandru, ministrul Muncii, luni, dând asigurări că ele vor fi dublate. (VIDEO AICI)

„Într-adevăr este dorința PNL ca alocațiile să crească. Cu toate acestea, în condițiile în care această lege imediat după ce se terminase de structurat bugetul și după ce el fusese promulgat, în mod evident la această dublare trebuie să răspunzi cu resurse financiare, care n-au fost prevăzute în buget pe 2020 și rămâne să vedem care să fie soluția pentru punerea ei în aplicare.

Ne dorim foarte mult ca acest lucru să se întâmple la momentul la care putem să facem anumite schimbări în buget, care să ne permită acoperirea costurilor aferente. E vorba de o sumă consistentă, pe care trebuie să o vedem pe măsură ce se execută bugetul pe prima parte a anului și rezultă rezerve de pe urma acestor cheltuieli. Vom vedea, cel mai probabil la momentul respectiv, care va fi sursa, pentru că ne dorim ca ea să fie aplicată. Vă asigur de acest lucru”, a afirmat Violeta Alexandru, luni seară, în direct pe B1 TV, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.

